A szerbiai belügyminisztérium folytatta az illegális migránsok felkutatását Észak-Vajdaságban - erről beszélt Dejan Luković tábornok, a szerbiai rendőrség segédigazgatója. Elmondta, ma 157 illegális migránst gyűjtöttek be Szabadka és Nagykikinda környékén. 289 töltényt is lefoglaltak, meghatározott mennyiségű gyógyszert és pszichoaktív anyagokat, egyenruhákat is találtak egy Szabadkához közeli illegális táborban, ahonnan Nyugat-Európa felé szállították a bevándorlókat.

A vasárnapi akció során 43 objektumot fésült át a rendőrség, ezek jellemzően szállások voltak, olyan helyek, ahol migránsok szálltak meg éjszakára. Emellett nyolc török állampolgár útlevelét is megtalálták - részletezte Luković. Hangsúlyozta, a rendőrségnek van elegendő ereje, és folytatni fogja a munkát, hogy a lakosok biztonságban érezhessék magukat.

Olvasható a PannonRTV oldalán.