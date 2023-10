Összesen 851 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök szerdán – közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanád vármegyében 19 csoportban 719 határsértőt találtak Ásotthalmon és Mórahalmon. A szomszédos Bács-Kiskunban ezúttal egyetlen migránsra bukkantak, de találtak illegális bevándorlókat Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Vas vármegyében is.

A határkerítés csongrád-csanádi szakszán pedig 458 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

Mórahalom elfogtak egy embercsempészt is. A rendőrök egy moldovai férfit ellenőriztek, aki egy lengyel rendszámú autót vezetett. A járműben 6 külföldit találtak.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor iraki, iráni, marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Arról pedig már az MTI számolt be, hogy a magyar külügyminiszter szerint teljesen új helyzetet teremt, hogy egyes migránsok és embercsempészek nemrég automata fegyverrel lőttek nemcsak egymásra, hanem magyar határőrökre is.

Szijjártó Péter hozzátette, hogy ezért a nemzetközi közösségnek mielőbb az illegális bevándorlás kiváltó okainak kezelésére kellene fókuszálnia annak ösztönzése helyett. A tárcavezető a Nemzetközi Migrációs Szervezet panelbeszélgetésén arról számolt be, hogy Magyarország a jelenleg legaktívabb európai bevándorlási útvonalon fekszik, ezért erős migrációs nyomással néz szembe.

