Megjegyezték: ezek nemcsak a főváros környékén élők életét keserítették meg, de nagy számban fordultak elő Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is.

Hozzátették: mivel jellemzően a nagyáruházak éjszaka üres parkolóit használták versenyzésre, a rendőrök egyeztettek a helyszínek tulajdonosaival, és az áruházak nyitottak voltak arra, hogy segítsék ezeknek az illegális találkozóknak a megakadályozását.

Emellett a rendőrök összehangolt akciókban ütöttek rajta az illegális versenyek részvevőin, a társzervek bevonásával zajlott ellenőrzések során milliós nagyságrendben szabtak ki bírságot, számos autó forgalmi engedélyét vették el, vagy kötelezték soron kívüli műszaki vizsgára az autót az engedély nélküli, sokszor veszélyes átalakítások miatt.

Közölték: a rendőrség a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a felelőtlen száguldozók ne találjanak olyan új helyszíneket, ahol a rájuk és a közönségükre is veszélyes gyakorlatukat folytathatják. Továbbra is folyamatosan figyelik a versenyek szervezésére használt online felületeket, valamint fokozzák az ellenőrzések számát és gyakoriságát azokon az ismert útszakaszokon, ahol a spontán gyorsulási versenyeket szokták tartani.