A tanú elárulta, hogy a vádlottal 2005-2006-óta ismerik egymást. Beszélt arról is, hogy sokat ittak, és a gyilkossággal vádolt férfi ilyenkor rendszeresen verekedésbe keveredett. Több kocsmából ki is tiltották őket. Vallomásából kiderült, hogy a gyilkosság napján ismét ittak, és már a kocsmában összeveszett a vádlott a későbbi áldozattal. Végül a tanú házához mentek, ahol bográcsoztak is. Odament az áldozat is.