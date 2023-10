Összesen 710 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán az országban – közölte csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság. Csongrád-Csanádban a járőrök 15 csoportban 521 határsértőt találtak Ásotthalmon, Mórahalmon és Röszkén. A szomszédos Bács-Kiskun vármegyében ezúttal 44 illegális bevándorlót találtak, de bukkantak migránsokra járőrök Győr-Moson-Sopron és Pest vármegyében, valamint Budapesten is. Ugyanaznap a határkerítés Bács-Kiskun vármegyei szakaszán 2 főt, a Csongrád-Csanádin 339 embert akadályoztak meg az illegális határátlépésben.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, kínai, marokkói, szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. Az illegális bevándorlók rendszeresen eldobnak minden náluk lévő iratot, ahogy a magyar határ közelébe érnek. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a gyakori rendőrségi akciók ellenére továbbra is komoly migrációs nyomás nehezedik Szabadkára és környékére. A városban található befogadóközpont is teljes kapacitással működik, sok migráns viszont illegális szálláshelyeken húzza meg magát.