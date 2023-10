Halálos baleset történt Sándorfalva és Szeged között, a 4519-es úton. Fának csapódott egy személyautó, a sofőr kirepült a járműből. A szegedi hivatásos és a sándorfalvi önkéntes tűzoltók segítettek a mentőknek az újraélesztési kísérletekben. Az autót vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írtuk nem is olyan régen.

Ez azonban csak az egyik olyan baleset Csongrád-Csanád vármegyében, amelyikben valaki meghalt. A rendőrség most azt közölte, hogy idén szeptember végéig 10 ezer 674 személyi sérüléssel járó közúti baleset történt az ország útjain. Ezek közül 299 volt halálos, és összesen 324 ember vesztette életét az utakon, vagy később a kórházban.

Az Országos Rendőr-főkapitányság az adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy jó hír, hogy több mint 10 százalékkal csökkent a halálos balesetek, és csaknem 20 százalékkal az ezekben meghalt emberek száma, de ez nyilván nem vigasztalja az elhunytak családtagjait, barátait, mint ahogy a rendőrök sem dőlhetnek hátra.

Az azonban, hogy a rendőrség megpróbálja megtenni a lehető legtöbbet, még kevés. Az autósoknak is oda kell figyelni, ugyanis a balesetek nagyobb része megelőzhető lenne a szabályok betartásával.

Hiszen a balesetek fő okai továbbra is a gyorshajtás, az elsőbbségadási szabályok be nem tartása, és a kanyarodási szabályok megszegése. Ezeket rendszeresen is ellenőrzik, külön akciókban.

És, hogy a fenti adatok mégsem annyira rózsásak, a rendőrség azt is közölte, hogy a statisztika szabályai szerint – ha minden változatlan marad – év végéig még így is minden nap legalább egy ember hal meg közlekedési balesetben. Hogy ez ne így legyen, csak a szabályok betartásával, és körültekintő közlekedéssel lehet elérni.