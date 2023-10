A rendőrség speciális egységei is megérkeztek Horgosra. Nem hivatalos információk szerint a horgosi Művelődési Házba költöztek be. Feltételezhetően huzamosabb ideig tartózkodnak majd a településen a helyiek biztonsága érdekében.

Tábort alakítottak ki a Palicshoz közeli Tőzeg-tó környékén. Szabadkán is arról számoltak be, hogy a rendőrség épülete előtt gyülekeztek a speciális egységek tagjai, akiket buszokkal szállítottak tovább. Szabadka-szerte ellenőrzik a szálláshelyeket, valamint a közutakon is ellenőrzéseket tartanak.

Olvasható a PannonRTV oldalán.