Folyamatosan nő Magyarország déli határszakaszán a migrációs nyomás, és ez a tél, valamint a közel-keleti konfliktus miatt tovább fokozódhat

– jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján az ásotthalmi határátkelőnél a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté hozzátette, a migrációs nyomás fokozódásával a terrorkockázat is növekszik, ráadásul az embercsempészet a migrációs útvonalakon a legjövedelmezőbb üzletág lett. A frakcióvezető szerint az ebből származó bevételeket terrorfinanszírozásra is fordíthatják, és a migrációs útvonalakat fegyvercsempészésre is felhasználhatják a terrorszervezetek tagjai.

Kocsis Máté ezután egy jelentésről beszélt, amelyet a nemzetbiztonsági szolgálatok készítettek.

Olyan tényekről, és a migrációból eredő súlyos következményekről írnak a titkosszolgálatok a Nemzetbiztonsági Bizottság elé került jelentésükben, amelyet minden magyarnak meg kell ismernie. Látni kell, hogy milyen terrorkockázatok fenyegetik az országot és az egész kontinenst

– fogalmazott. Kocsis Máté ezért kezdeményezi, hogy hozzák nyilvánosságra jelentést. Ez akár már a jövő héten meg is történhet. Beszélt arról is, hogy a határvédelemben dolgozók biztonsága tényleges veszélyben van, és az az elsődleges felelőssége az Országgyűlésnek és a kormánynak is, hogy megvédje állampolgárait.

A sajtótájékoztatón részt vett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára is. Rétvári Bence elmondta, hogy egyre szervezettebbek és magabiztosabbak azok a hálózatok, amelyek az embercsempészést szervezik.