Az események az ország több városában, egymástól látszólag függetlenül, a valóságban azonban egy bűnbanda által összehangoltan történtek.

Ildikó – egy jól megszervezett átverés áldozata

Ildikó mobiltelefonja 2023. október 3-án, a reggeli órákban csörgött először. A vonal másik végén egy magát banki ügyintézőként azonosító hölgy mutatkozott be, majd sietve árulta el hívása okát: gyanús tranzakciókat rögzített a banki rendszer Ildikó számláján. Az átutalásokkal kapcsolatban sajnos nem is tudott több részlettel szolgálni, a további károkozás megelőzése érdekében azonnal kapcsolta a „bankbiztonsági osztályt”. Itt egy 20-30 év körüli férfi vázolta a további teendőket, a háttérben irodai munkazaj hallatszott, minden jel arra mutatott, hogy többen is dolgoznak a számlán elhelyezett összeg biztosításán. Ildikó a felkavaró események és a sürgetés hatására nem is hezitált, azonnal telepítette azt a vírusírtó programot, amit a szakértő ajánlott, majd az ügyintéző kérésére távolabb ment a számítógéptől, ugyanis a folyamatban lévő hívás megzavarta volna a „vírusírtó” működését. Szerencsére az informatikusok hatékonyan dolgoztak, így az SMS-ben kapott kódok átadását követően a számláját zárolták, az azon elhelyezett összeg biztonságban van.

Másnap a zárolás feloldása érdekében bement egy bankfiókba, ahol szembesült a tényekkel. Az ügyintéző elmondta, hogy előző nap nem banki alkalmazottak hívták, az alkalmazással, amit vírusírtóként telepített, átadta az irányítást a számítógépe felett a csalóknak, és az SMS-ben kapott kódokra a tranzakciók jóváhagyásához volt szükség.

Tranzakciók. Igen, sajnos három tranzakciót is sikeresen indítottak el az elkövetők.

Harmincnyolc millió forint értékben.

Ildikó ezt a napot sosem fogja elfelejteni.

Vitálij – a felvigyázó

Vitálij az álláshirdetéseket böngészte, mikor rátalált a vonzó ajánlatra. Olyan, a magyar és ukrán nyelveket jól beszélő, vállalkozó kedvű fiatalokat kerestek, akik könnyű munkával szeretnének sokat keresni. Az „állásinterjú” egy bevásárlóközpontban történt, ahol kiderült, hogy a munka nem teljesen legális – épp ellenkezőleg. Egy ukrán banda keresett tagokat, akik bűncselekményből származó pénzek kezelését felügyelnék. A feladat egyszerű volt, Vitálij autóba ült, felvett néhány embert, elvitte őket egy közeli bevásárlóközpontba, ahol a valutaváltónál leemeltek kisebb-nagyobb összegeket a bankszámlájukról. Az euró és amerikai dollár bankjegyeket átadták Vitálijnak, ő pedig továbbadta megbízójának. Ekkor nemcsak ő volt jelen, hanem Anikó is, aki a pénzmosásra igénybe vett számlák tulajdonosait toborozta.

A végkifejlet

Ildikó a bankfiókból azonnal a rendőrségre sietett. A nyomozók azonnal elkezdték az adatgyűjtést, több rendőri szerv és más együttműködők is összehangoltan kezdték el felgöngyölni a szálakat. A feljelentést követő néhány hétben összesen öt elkövetőt azonosítottak és hallgattak ki gyanúsítottként, akik bankszámlájukról bűncselekményből származó összegeket emeltek le, majd az általunk Vitálijnak és Anikónak nevezett bűnelkövetők is sorra kerültek – őket a nyomozók őrizetbe is vették.