Egy 40 év körüli helyi férfi holttestére találtak vasárnap reggel a sándorfalvi piac közelében. Információink szerint a férfi ittas lehetett, és kihűlt. A tragédia több sándorfalvit is megrázott. Az egyik közösségi oldalon egy nő azt írta, hogy reggel 7 óra körül körül egy vásárlójuk ment be az üzletükbe, hogy egy ember fekszik a piac közelében. A segítségkérőnél nem volt telefon, ezért ment az üzletbe. A közterület felügyelő éppen ott volt, és azonnal intézkedett, viszont már nem tudtak segíteni a férfin. A bejegyzés írója, és több hozzászóló is megjegyezte, hogy – éppen a piaci nap miatt – sokan láthatták a földön fekvőt, de senki sem kért sokáig segítséget.

Megszólalt az ügyben a település polgármester is. Pataki Zsuzsanna is azt írta, hogy a férfi már hajnalban ott feküdhetett a földön, mégsem szólt róla senki sem a mentőknek. A polgármester is megjegyzi, hogy megdöbbent a történteken, és mindenkit arra kért, hogy aki földön fekvő embert lát, menjen oda hozzá, és ne habozzon segíteni, vagy segítséget kérni.

A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az ügyet, vagyis kizárt, hogy a férfi bűncselekmény áldozata lett volna.