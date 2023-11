Összesen két határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök kedden – közölte szerdán az Országos Rendőr-főkapitányság. Az egyiket Budapesten, a másikat Csongrád-Csanád vármegyében, Mórahalmon kapták el. Ugyanaznap a határkerítés csongrád-csanádi szakaszán két csoportban 35 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépjék az országhatárt. Ez nem tűnik soknak, de ismét napról napra több migráns próbál illegálisan Magyarországra jutni.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor szír és török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök – a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően – visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Közben Szerbiában a Szabadka-környéki erdők továbbra is műveleti területnek számítanak. A Makkhetes és a Tőzeg-tó környéki radanováci erdőben naponta tartanak újabb ellenőrzéseket a szerb hatóságok. A rendőrség különleges egységei golyóálló mellényben, teljes harci felszereléssel a nap 24 órájában fésülik át az erdőket. Az átfogó akciót Dejan Luković tábornok, a szerbiai rendőrség segédigazgatója vezeti. Továbbra is naponta több száz illegális bevándorlót gyűjtenek össze, és szállítják őket a befogadóközpontokba. Az is mindennapos, hogy hamis útleveleket foglalnak le a migránsoktól, és rendszeresen találnak náluk mobiltelefonokat, és több SIM-kártyát is.