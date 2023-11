A rendőrségre 2023. október 17-én érkezett bejelentés, mely szerint egy csongrádi buszpályaudvaron lezárva tárolt kerékpárt ismeretlenek elloptak – számolt be róla a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A Csongrádi Rendőrkapitányság nyomozói adatgyűjtésbe kezdtek, nem sokkal később a látókörükbe került egy helybéli férfi. A feltételezett elkövető kihallgatásán nem csak azt ismerte be, hogy valóban ő lopta el a biciklit, majd nem sokkal később 5 000 forintért túl is adott rajta, hanem azt is, hogy néhány nappal korábban egy másik kétkerekűt is elvitt.

A férfinak lopás vétsége miatt kell felelnie.