A vádirat szerint a polgármester még 2017 júliusában egy 80 fős munkásszállás építéséhez kért és kapott 222 millió forintos vissza nem térítendő támogatást a Csongrád Megyei Kormányhivataltól, amivel utólag kellett elszámolniuk. A főügyészség szerint az elkövetők már a pályázat benyújtásakor tudták, hogy olcsóbban is megépíthető a munkásszálló.

A közbeszerzés során ezért egy olyan fővárosi székhelyű cég nyert generálkivitelezőként, amelyet ténylegesen a polgármester irányított, és amelyet csak a valós költségekhez képest jóval nagyobb összegű számlák kiállítása érdekében vontak be az építkezésbe. A túlárazás mértéke több, mint 100 millió forint volt. A vádlottak a munkásszálló berendezésével összefüggésben is túlárazott számlákat nyújtottak be az elszámoláskor, mintegy 23 millió forint értékben. A vádirat szerint az így megszerzett pénz egy részéből a volt polgármester cége vásárolt vadászházat, míg más része szintén az érdekeltségébe tartozó helyi szövetkezethez jutott.

A főügyészség a munkásszálló kivitelezése során elkövetett bűncselekményekkel a volt polgármestert, az önkormányzat pénzügyi ügyintézőjét, a budapesti székhelyű cég két vezető tisztségviselőjét és egy berendezéseket szállító cég vezetőjét vádolja.

Újszentiván egykori polgármesterét ezen felül azzal is vádolják, hogy 2014 és 2020 között további 8,4 millió forintos kárt okozott azzal, hogy a közmunkaprogramban olyan személyeket jelentett be az önkormányzat, akik nem dolgoztak közmunkásként vagy csak rövidebb ideig vettek részt a programban.

A főügyészség a vádlottakat bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és pénzmosás bűntett elkövetésével vádolja. Bűnösségükről a Szegedi Törvényszék dönt majd.