Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki idén tavasszal riasztópisztollyal és bozótvágó késsel támadt ismerősére Szegeden. A férfi március 8-án este inni kezdett, majd részegen párjával magához hívatta egy ismerősét. Még a férfi érkezése előtt elővette riasztópisztolyát és abból a házban és az udvaron is leadott több lövést. A kocsijából kiszálló ismerőst az utcán a tűzfegyverre megtévesztésig hasonló pisztollyal a kezében fogadta, majd a férfi füléhez szorítva azt kétszer is elsütötte, és közben azt kiabálta, hogy megöli. Ezután még egy bozótvágó késért is visszament, és azzal hadonászva, másik kezében a pisztollyal fenyegetőzött tovább. Fegyveresen és felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt kell felelnie.