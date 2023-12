Két kerékpárt is ellopott egy férfi. Az ügyben nyomozás indult. Bejelentés érkezett december 16-án a rendőrségre, hogy eltűnt egy bicikli egy belvárosi lépcsőházból. A rendőrök a nyomozás során azonosítottak egy 35 éves férfit, akit előállítását követően, december 17-én gyanúsítottként hallgattak ki a Szegedi Rendőrkapitányságon, továbbá az ellopott kerékpárt is lefoglalták. Kiderült, hogy a helybéli lakos ezt megelőzően szintén elvitt egy másik kétkerekűt is. Az egyenruhások őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. Lopás bűntette miatt indult ellene eljárás.