Szerdán Csongrád-Csanád vármegye két településén is életet mentettek a szén-monoxid-érzékelők – mondta lapunknak a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Molnár Krisztina közölte, először egy hódmezővásárhelyi családi házban adott le vészjelzést a berendezés kora délután. A város hivatásos tűzoltói méréseket végeztek, a mérőműszerek is kimutatták a gyilkos gáz jelenlétét. Az első vizsgálatok alapján ott is a nyílt égésterű vízmelegítő okozta a bajt. A délutáni órákban pedig egy deszki családi házban figyelmeztette az érzékelő sípoló hangja a lakókat a veszélyre. A szegedi hivatásos tűzoltók és a gázszolgáltató szakemberei közösen vizsgálták át a tüzelő-és fűtőberendezéseket. A szén-monoxid-érzékelőknek köszönhetően sérülés egyik helyen sem történt, a mérgezés legenyhébb tünetei sem jelentkeztek a lakóknál.

A szóvivő hozzátette, ahol nyílt lánggal működő vízmelegítőt használnak, ott különösen nagy veszélyt jelent a szén-monoxid. A legtöbb mérgezés és tragédia oka, hogy rossz, elavult, nem karbantartott, esetleg engedély nélkül felszerelt fűtőeszközzel fűtenek, illetve nem megfelelő a szellőzés.

Leginkább azok a nyílt égésterű vízmelegítők jelenthetnek veszélyt, amik a szoba levegőjét használják az égéshez, és amelyek környezetében nem megoldott a levegő-utánpótlás. Egy ilyen vízmelegítő rövid idő alatt elhasználja egy kis lakóhelyiség vagy egy kisebb fürdőszoba levegőjét.

Egy nem megfelelően szellőző helyiségben hosszabb időt eltöltve az életünkkel játszunk. A mérgezéses esetek 36 százaléka fürdőszobában, 13 százaléka konyhában, ugyanennyi hálószobában, 12 százaléka nappaliban, 26 százaléka pedig egyéb helyiségekben következik be

– részletezte Molnár Krisztina.

Három egyszerű módszerrel azonban megelőzhetőek a tragédiák. A nyílt égésterű fűtőeszközök és vízmelegítőknél biztosítani kell a levegő-utánpótlást. Nem elég kinyitni az ajtót vagy az ablakot, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba. A szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni. A fűtőeszközöket, vízmelegítőket évente legalább egyszer szakemberrel kell ellenőriztetni. És, ahogy már említettük: egy megfelelő minőségű szén-monoxid-érzékelő életet menthet, hiszen jelez, ha veszélyes mennyiségű szén-monoxid keletkezik.