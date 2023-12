A feltételezett elkövetők 2020-ban és 2021-ben az országban több száz gyanútlan érdeklődőt tévesztettek meg online vásárlás során. A páros és társuk többnyire mobilházakat hirdettek, majd azok kiszállítása előtt az áldozatoktól előleget kértek vásárlási szándékuk biztosítékaként, akik jóhiszeműen el is utalták a pénzt. Volt, aki 100 ezer forintot, de volt olyan is, aki csaknem 1 millió forintot fizetett ki a csalóknak, a kívánt termék azonban sosem jutott el a megrendelőhöz, majd a megadott telefonszámon már elérhetetlenek voltak a szélhámosok is.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közterületi Támogató Alosztálya, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztálya és a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság egyenruhásai és nyomozói közösen fogták el a triót még 2021. augusztusában, Budapesten.

A feltételezett elkövetőket előállították a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságra, ahol –őrizetbe vételük mellett – üzletszerű csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult ellenük eljárás. A nyomozók az eljárást most befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

Az áldozattá válás elkerülése érdekében kérjük, fogadják meg az alábbi tanácsokat:

- Mivel internetes vásárlás esetén az eladó és a vevő nem találkozik egymással, a vevő a fizetést megelőzően nem látja a terméket. Ezért az internetes vásárlásokkor mindig kellő körültekintéssel kell eljárni!

- A megrendelés előtt mindenképpen javasoljuk, hogy ellenőrizzék az adott webáruház valódiságát. A törvényesen működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzatuk kitér a személyes adatok védelmére és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (pl. fizetési és szállítási módok, feltételek). Ezek az információk a legtöbb esetben a kezdőoldalról elérhetők.

- Bankkártyás fizetés esetén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, így a kártyánk adatai biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a bank központjába, azokat a webáruház üzemeltetője nem ismeri meg.

- Az internetes csalások elkerülése érdekében kétkedve kezeljük az olyan eladókat, akik szolgáltatásával kapcsolatosan kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek a piaci árnál lényegesen alacsonyabban kínálják termékeiket, esetleg nem valós címmel, telephellyel, vagy telefonszámmal regisztráltak.

- A magánszemélytől történő vásárlások alkalmával a konkrét megrendelés előtt célszerű a hirdetést lementeni a számítógépünkre, mivel később – amikor az áru megérkezik – a „csomagban” nem az van, ami az ajánlatban szerepelt, könnyebb annak bizonyítása, hogy mire fizették ki a vételárat. A legjobb megoldás a személyes átvétel, de ha ez nem lehetséges, akkor az utánvétel lehetőségét kérjék. Magánszemélytől vásárlás esetén soha ne utalják el a vételárat, vagy annak egy részét előre!