A 33 éves férfit különös visszaesőként elkövetett emberölés kísérletének bűntettével vádolják.

A férfi 2006 nyarán Makó közelében megerőszakolt, kifosztott, benzinnel lelocsolt, majd felgyújtott egy 18 éves magyarcsanádi lányt, aki három héttel később a kórházban belehalt sérüléseibe. A vádlottat a Szegedi Ítélőtábla aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek, és ezért 15 év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.

A férfi 2021 júliusában szabadult, majd Makóra, a lánytestvéréhez költözött. Hamarosan uralkodni kezdett a nő felett, elvárta, hogy mindenben kiszolgálja őt. Emiatt gyakran vitatkoztak, ilyenkor a vádlott többször is halálosan megfenyegette nővérét, alkalmanként késsel is fenyegetőzve. A nő rettegett a férfitól, félelmében egy időre még el is költözött saját házából, azonban végül visszatért.

2022. március 28-án éjjel újra vitázni kezdtek. Ekkor a vádlott két kézzel torkon ragadta testvérét, és szorítani kezdte a nyakát, közölve vele, hogy most megöli. Kizárólag a sértett védekezésén múlt, hogy a férfi a fenyegetését nem tudta beváltani. A történteket követően letartóztatásba került vádlott később zárkatársai előtt is azt hangoztatta, hogy bánja, amiért nem sikerült testvérét megfojtania.

Az ügyészség arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról, életfogytiglani fegyházbüntetés kiszabását kérte a bíróságtól úgy, hogy a férfi legkorábban 25 év után bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróságra összebilincselt kézzel és lábbal elővezetett férfi tagadta bűnösségét, de nem tett vallomást. A törvényszék ezért jövő márciusban tárgyaláson dönt az ügyben.