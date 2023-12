Röszke. Az autó kárpitja mögötti teret és a motortér üres helyeit is igyekezett „hasznosítani” az a sofőr, akinek gépkocsijában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai 1060 doboz cigarettát találtak – közölte lapunkkal szerdán a hivatal. Mint írták, egy szerb rendszámú személyautó magyar sofőrje nem jelentett be vám- és adóköteles árut a röszkei határátkelőhelyen, azonban a pénzügyőrök a Citroën alapos átvizsgálásakor az oldalkárpit mögött és a motortérben is különböző márkájú, zárjegy nélküli cigarettákat találtak elrejtve. A NAV munkatársai a több mint egymillió forint értékű dohánytermékeket lefoglalták, a sofőrrel szemben pedig csaknem négymillió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki.