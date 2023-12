A megalapozott gyanú szerint egy férfi 2022 második fele és 2023. december 6-a között többször is betört külterületi ingatlanokba, ahonnan horgászfelszereléseket, napelemalkatrészeket, kéziszerszámokat, vízszivattyúkat, háztartási gépeket, nyílászárókat, valamint bútorokat is lopott. Egy udvaron álló gépjárműből két akkumulátort is elvitt.

Forrás: Police.hu

A rendőrök a nyomozás során azonosítottak egy 29 éves ruzsai lakost, akit előállítását követően december 18-án a Szegedi Rendőrkapitányságon hallgattak ki. Az egyenruhások őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. – közölte a police.hu Lopás bűntette és vétsége miatt indult ellene eljárás.