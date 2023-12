A vádirat szerint a vádlott – legtöbb esetben társával együtt, de olykor önállóan is eljárva – a 2016-os évtől kezdve, éveken át kért kölcsön ismerőseitől arra való hivatkozással, hogy egy olyan, jól jövedelmező üzletbe fogja a pénzt fektetni, mely gyors visszatérüléssel és nagy haszonnal kecsegtet. A sértetteknek milliós nagyságrendű kárt okoztak, volt, aki 68 millió forintot és két karórát adott át a vádlottaknak, más pedig a saját befektetésén túl további személyektől is gyűjtött be pénzt, hogy azt is megforgathassák az állítólagos befektetésben. A vádlottak által a 2016-2019 közötti időszakban a sértetteknek okozott kár összesen a 150 millió forintot is meghaladja. – írja sajtóközleményében a Csongrád-Csanád Vármegyei Ügyészség.

A járási ügyészség a vádlottakat az általuk tévedésbe ejtett sértettek száma és a nekik okozott kár nagysága szerint minősülő, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja. A vádlottak bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.