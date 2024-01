A megalapozott gyanú szerint ismeretlen elkövetők 2023. szeptember és 2024. január között több alkalommal is betörtek egy szentesi lakatlan társasházba. A lakásokból szekrényeket, csaptelepeket, kályhákat, mosogatótálcát, öntöttvas fürdőkádat, vízórát, villanybojlert és egy porcelán mosdót is elvittek, valamint közel száz négyzetméternyi parkettát szedtek fel. A rendőrök a nyomozás során négy férfit, valamint egy nőt azonosítottak, akiket előállításukat követően gyanúsítottként hallgattak ki. Kiderült, hogy közülük két fő más bűncselekmények elkövetésével is összefüggésbe hozható, egyikőjük 2024 elején egy ingatlanból használati tárgyakat tulajdonított el, amiket a nyomozók lefoglaltak. A másik fél pedig 2023 októberében és decemberében kerékpárt, gázkazánt, rézcsöveket, tyúkokat, illetve szerszámokat lopott. A Szentesi Rendőrkapitányság munkatársai ezek közül megtaláltak és lefoglaltak egy talajfúró gépet, amit a napokban visszaadtak jogos tulajdonosának. A sértett egy levélben fejezte ki köszönetét és elismerését a rendőrkapitányság dolgozói felé, akiknek sikeres munkavégzést kívánt a jövőre nézve.

Az ügyben lopás bűntette és vétsége miatt indult eljárás.