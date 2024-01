Székkutas. Már haza is vihette autóját az a székkutasi család, akiknek néhány napja tűnt el a járművük. A Volkswagent Baján kapcsolta le a rendőrség. Mint lapunk is megírta, szombaton délelőtt lopták el Székkutas központjából az autót. A család nemcsak a rendőrséget értesítette hanem a közösségi média segítségével a lakosságot is keresésre kérte. A Kutasi Hírek információja szerint az autó épségben került elő, de a tolvaj hatalmas mocskot hagyott maga után, tele volt a jármű szeméttel és sárral. A rendőri felderítést nagyban segítette a székkutasi kamerarendszer is.