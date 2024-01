Még nem annyian, mint korábban, de ismét egyre több migránst találnak a rendőrök Magyarországon. Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte vasárnap, hogy szombaton összesen 11 illegális határátlépőt tartóztattak fel Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor afgán, gambiai, koszovói és szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A rendőrök továbbra is nagy erőkkel őrzik a határt, és ha kell, helikoptert is bevetnek.

Az M1 Híradója arról számolt be, hogy továbbra is nagy migrációs nyomás nehezedik Szerbiára. Bár a rendőrségi akciók hatására a nagyvárosok belső területei valamelyest fellélegezhettek, a külföldiek nem tűntek el teljesen. A migránsok fő útvonala most Bosznia-Hercegovinán keresztül vezet – azt mondják azért, mert a magyar határkerítést már megközelíteni is alig lehet. A műsorban elhangzott, hogy Szerbiában jelenleg csaknem ezerötszáz illegális bevándorló várakozik migránstáborokban, de azokon kívül ennél jóval többen is lehetnek, hiszen még mindig sokan bujkálnak a hatóságok elől.