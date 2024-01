A vádirat szerint a vádlott egy Szeged környéki település tanyavilágában tartott birkákat, a vasúti átjáró közelében, egy villanypásztorral és dróthálóval körbevett területen. A férfi az állatok tartása során nem a kellő gondossággal járt el, mulasztása miatt nem akadályozta meg azt, hogy a birkák a vasútra kijussanak. A vádlott annak ellenére sem javította ki a kerítésen levő szakadásokat és nem javította meg a villanypásztort, hogy az állatok korábban már kétszer is a vasúti sínekre tévedtek és több jószágot a vonat elütött, továbbá emiatt felelősségét is megállapították. 2023. június 2. napján este 7 óra körül több birka ismételten kitört amiatt is, hogy a vádlott az akol ajtaját sem zárta be. A vasúti sínekre tévedő állatok közül a Szeged – Budapest között 100 km/h sebességgel közlekedő IC vonat mozdonya a gyorsfékezés ellenére 5 birkát elütött Balástya és Kistelek között. Az állatok az ütközés következtében elpusztultak. A baleset következtében a vonaton senki nem sérült meg, a mozdonyban sem keletkezett kár, de a vasúti társaságnak a mozdony tisztítása miatt 87 ezer forint költsége keletkezett. – írja sajtóközleményében a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség.

A vádlott cselekményével mások életét gondatlanságból veszélyeztette. A járási ügyészség a vádlottat a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség elkövetésével vádolja, bűnösségéről a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.