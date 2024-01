Már évek óta ül a rácsok mögött az az osztrák kannibál, aki brutálisan végzett egy magyar nővel, N. Zsuzsannával. Mint ismeretes, az asszony Ausztriában dolgozott, amikor eltűnt, testrészeit pedig nem sokkal később egy osztrák férfi, Alfred U. házában találták meg. Kiderült, hogy a korábban több szadista bűntettért elítélt osztrák először feldarabolta Zsuzsannát, akinek egyes testrészeiből gulyást főzött, míg a többi részét lefagyasztotta, és a mélyhűtőben tárolta.

Az amstetteni rém naphosszat beszélget az osztrák kannibállal, Alfred U.-val, aki bécsi szeletet is készít legjobb barátjának Fotó: Abaca

A férfit életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, azóta sem sokat hallani róla, a börtönben állítólag magányosan és magába fordulva él, senkivel nem barátkozik. Egy ember kivételével: a Mirror ugyanis megírta, hogy a rácsok mögött szoros és bensőséges viszonyt ápol az amstetteni rémként elhíresült szexuális szadistával, Josef Fritzl-el.

Ismeretes, a most 88 éves Fritzl akkor ismerte meg a világ, amikor kiderült, hogy lányát, Elisabeth-et 24 éven keresztül szexrabszolgaként tartotta bezárva a pincéjében.

Ezért 2009-ben életfogytiglani büntetésre is ítélték, azóta pedig elvonultan él a bécsi börtönben: ügyvédje szerint paradicsomot termeszt, tévézik és esszéket ír a villamosmérnöki kutatásairól, miközben napozik és tornázik, mert 100 éves koráig szeretne élni.

Ügyvédje szerint az emberek nem is érdeklik, csak Alférddel hajlandó szóba állni, akivel viszont szoros barátságot kötött a rácsok mögött. Astrid Wagner ügyvédnő szerint - aki nem csak Josef, hanem Alfred védője is volt - naphosszat beszélgetnek, a kannibál pedig bécsi szeletet is süt újdonsült barátjának a kedvenc receptje szerint: vékonyra klopfolja a borjút, amit serpenyőben süt ki.

Wagner ügyvédnő azonban most azért fordult a bírósághoz, hogy védencét szabadon engedjék: Josef ugyanis a demenciában szenved, ügyvédje szerint pedig nemi vágyai is lelohadtak, így állítása szerint már nem veszélyes senkire.

Fritzl ma teljesen ártalmatlan. Nem félnék akkor sem, ha közös lakásba kéne költöznöm vele. Nincs többé szexuális vágya

- magyarázta egy 28 oldalas dokumentumban az ügyvédnő.

Szerinte a férfi őszintén megbánta bűneit és már nagyon sajnálja, amit lányával tett:

Azt mondja, hogy rémálmai vannak, az éjszaka közepén felébred. Igen, éveken át szörnyű dolgokat tett, de már más ember, elnyomta a szexuális vágyait. Megbánta a tetteit

- állítja az ügyvédnő.

Olvasható a Ripost oldalán.