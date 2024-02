Összesen négy határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szombaton az országban – közölte vasárnap az Országos Rendőr-főkapitányság. Mind a négy migránst Csongrád-Csanád vármegyében, Ásotthalmon kapták el.

A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor török állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

A szerbiai Pannon RTV pedig arról számolt be, hogy a tavaly október óta tartó észak-vajdasági rendőrségi akciók miatt az illegális bevándorlók most már nem Magyarországon, hanem Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak bejutni az Európai Unió területére. Emiatt a szerb belügyminisztérium megerősíti a határvédelmet a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszon.

Azt is írják, hogy Észak-Macedóniából és Bulgáriából folyamatosan érkeznek migránsok Szerbiába. Viszont ellentétben a korábbi észak-vajdasági helyzettel, a környéken még nem alakultak ki az embercsempészközpontok, a migránsok maguknak szervezik meg a illegális határátlépést Bosznia-Hercegovina területére. A helyszíni jelentések szerint több településen is elhagyatott épületeket és hétvégi házakat törnek fel.