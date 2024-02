Egy határsértőt tartóztattak fel a rendőrök szerdán Csongrád-Csanád vármegyében – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság csütörtökön. A férfit Ásotthalmon találták. Ellenőrzésekor szír állampolgárnak vallotta magát, azonban ezt semmivel sem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy Csehország tartózkodni fog a migrációs paktumról szóló európai uniós szavazáson. Petr Kupka közlekedési miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette: a dokumentumjavaslat mostani változata Csehország számára rosszabb, mint az előző, amelynek kidolgozásában uniós elnökségük idején a csehek is részt vettek. A tárcavezető hangsúlyozta: a paktum mostani változatának uniós elfogadása sem jelentené azt, hogy Csehországnak kötelezően be kell fogadnia migránsokat. A legutóbbi változat Petr Kupka szerint bürokratikusabb, mint az előző. Csehország számára azonban kulcsfontosságú volt egy olyan paktum kidolgozása, amely hatékonnyá teszi a migránsok visszatoloncolását, és megerősíti a külső határok védelmét.

A cseh ellenzék bírálta a paktumot. – A migránsok milliói meghívót kaptak Európába – jelentette ki Andrej Babis volt kormányfő.