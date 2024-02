Összesen 4 határsértőt tartóztattak fel az országban a rendőrök szerdán – tájékoztatott csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság.

A migránsokat most Bács-Kiskun vármegyében, Tompán találták.

A feltartóztatott illegális bevándorlók ellenőrzésükkor szír állampolgárnak vallották magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Ugyanaznap a rendőrök Csongrád-Csanád vármegyében 10 embert akadályoztak meg abban, hogy illegálisan átlépje az országhatárt.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy Norvégia ötödik legnagyobb városa, Drammen vezetése úgy határozott, hogy a városba ezentúl csak ukrajnai menekülteket fogadnak be. Az ország déli részén található város vezetése az oslói kormány előzetes figyelmeztetése ellenére szavazta meg ezt. A 120 ezer lakosú Drammen mindössze 40 kilométerre fekszik a fővárostól, Oslótól. A polgármester a norvég Konzervatív Párt tagja, a városi tanácsban pedig a konzervatívok egy bevándorlásellenes párttal és a Nyugdíjasok Pártjával alkotnak többséget. Erna Solberg, a Konzervatív Párt elnöke is bírálta a Drammenben született döntést. Mint mondta, egyetlen önkormányzat sem határozhat úgy, hogy csak bizonyos államokból fogad be menekülteket, és szerinte egyenlőkként kell bánni minden menekülttel. A kormánykoalícióban részt vevő Centrum Párt egyik tagja a rendőrségen feljelentést tett Drammen városvezetése ellen „intézményes rasszizmus” címén.