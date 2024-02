Letartóztatta a bíróság a hétvégén azt a férfit, akit a múlt csütörtökön fogtak el Szegeden, miközben autókat nyitott fel. Az ügyészség azt közölte, hogy a férfi éjjel 10 óra után egy lakótelepen három parkoló autót kutatott át. A bejelentés alapján a rendőrök az egyik kocsi mellett igazoltatták. Az is kiderült róla, hogy januárjában ellopott egy szegedi iskola mögött lezárt autót, amit eladott. A férfi többszörösen büntetett előéletű, több büntetőeljárás is van ellene jelenleg is.