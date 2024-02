Az országban elsőként – az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnökének jelenlétében – már a módosított polgárőr törvény alapján újította meg együttműködését a mórahalmi önkormányzattal és a társszervekkel a Mórahalmi Önvédelmi Egylet (Polgárőrség). A szervezet tisztújító közgyűlése újabb négy évre Sárközi Lászlót választotta elnökének. Az ünnepélyes aláíráson és munkaértekezleten részt vett Túrós András, az OPSZ elnöke, Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere, rendőri és katasztrófavédelmi vezetők. Az ünnepélyes aláírásokat követő munkaértekezleten a felek áttekintették az idei évre tervezett feladatokat, amelyek megvalósításában és végrehajtásában továbbra is számítanak egymás segítségére. A rendezvényen Túrós András elnök és Polyák Zsolt rendőr-főkapitány is hangsúlyozta, hogy a mórahalmi polgárőrség egy jól szervezett és irányított egyesület, amelyre mindig, minden körülmények között lehet számítani, és nem csak a határvédelemben, de a város közbiztonságának megőrzésében is.