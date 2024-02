Helyi kék hírek 1 órája

Szerbia után most Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak az EU-ba jutni a migránsok

Továbbra is jelentős a migrációs nyomás Európán, ami a jövőben tovább emelkedhet – ez derül ki a Frontex adataiból. Észak-Szerbiában ugyan most nyugalom van; a migránsok most Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak bejutni az Európai Unió területére.

A migránsok most Bosznia-Hercegovinán keresztül próbálnak bejutni az Európai Unió területére. Archív fotó: Havran Zoltán

Kupacokban áll a szemét Horgos határában. Néhány hónapja még migránsok éltek a lakatlan házakban és gazdasági épületekben. Azóta viszont csak a szeméthegyek maradtak. A szerb rendőrség és csendőrség ősszel nagyszabású akciót indított: elszállították a migránsokat és az embercsempészeket. Utánuk csak a tönkretett épületek maradtak. A hátrahagyott okmányok szerint a többi között szír, afgán és marokkói állampolgárok lehettek a migránstömegben. Amikor három éve Horgosra költöztem, rengeteg migráns volt, lépten-nyomon ott voltak, a boltok előtt sorokban álltak, nem mozoghattunk szabadon, nem volt nyugalmunk tőlük – mondta egy helyi férfi. A migrációs válság 2015-ös kezdete óta a vajdaságiak élete a feje tetejére állt. A magyar kormány 2015-ben lezárta a szerb–magyar zöldhatárt, a migránsok így a vajdasági oldalon rekedtek. Az őszi razzia előtt szinte mindennaposak voltak a lövöldözések. Több gyilkosság is volt a migránscsoportok között a határ szerbiai oldalán. Égett a szemükben a gyűlölet irántunk, csak nem tudom miért jöttek ide. Maradhattak volna ott, ahol megszülettek – jelentette ki egy helyi lakos. Észak-Szerbiában most nyugalom van, de az erdőkben borzalmas állapotok uralkodnak. Sátrak maradványai és üres dobozok mutatják, hogy korábban több százan tanyáztak Szabadka makkhetesi városrészében. A felfegyverkezett migránsok itt, a határ szerb oldalán vártak arra, hogy embercsempészek segítségével átszökjenek Magyarországra. Hajdújáráson sem jobb a helyzet. Migránsok már itt sincsenek, a tömeg nyoma azonban máig megmaradt. A zöldövezeteket a kosz és a piszok lepi el, műanyagflakonok és használt ruhák hevernek mindenütt. Nagyon sokan voltak. A faluba nem annyira jöttek be, de arra az erdő szélén sokan voltak. Most nincsenek, örülünk neki egyrészt, de ki tudja, mi lesz később – fogalmazott egy megkérdezett. Egyesek szerint éjszakánként most is járnak ide illegális bevándorlók, hogy átjussanak a közeli határkerítésen Magyarországra. Igaz, most már jóval kevesebben vannak. Fontos, hogy az összes európai uniós tagállam megfelelő határőrizetet állítson fel – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Ezért is hangsúlyozza a magyar kormány, hogy a külső határőrizet mindenek előtt való. És nem beszélhetünk belső biztonságról, ha a határon illegálisan a magyar vagy éppen az európai uniós előírásokat semmibe vevő, bűnözők által mozgatott tömegek juthatnak be Európába – fogalmazott Bakondi György. A Frontex adatai szerint éves összehasonlításban januárban több mint tízszeresére nőtt a nyugat-afrikai országokból szabálytalanul érkező bevándorlók száma az Európai Unióban.

A Határ- és Partvédelmi Ügynökségnél úgy számolnak, hogy 2024-ben tovább emelkedik a bevándorlók száma Európában. Olvasható a Híradó oldalán.

