Nem biztos, hogy mindenki tudja, de a rendőrség nem csak bűnözőket, vagy eltűnt embereket keres, hanem akár növényeket is kitehetnek a körözési listára. Jó hír, hogy lopott növényt nem keresnek Szegeden, viszont a mobiltelefon, okosóra, és okoseszköz fül alatt egészen pontosan 428 készülék szerepel. Az egyik első bejegyzés 2018-as. Akkor november 18-án jelentette valaki, hogy eltűnt a telefonja. És egyben ez is az egyik legérdekesebb körözés is, mert a telefon márkáját nem tudták megnevezni. Vagyis nem csak azt nem tudják, hogy hol van, hanem azt sem, hogy egyáltalán mit kellene keresni.

A telefonkörözéseket egyébként úgy rendelik el, hogy feltüntetik a készülékek gyári számát, ami alapján talán egyszer azonosítani tudják az eltűnt készüléket.

Az országban egyébként jelenleg összesen 15 ezer 756 ellopott, vagy elveszett telefont keresnek a rendőrség weboldala szerint. Hogy mennyi az esély arra, hogy megtaláljanak néha egyet, azt nem tudni, de annyi biztos, hogy a lopott telefonok előkerítése nem a legfontosabb feladata a rendőrségnek.

És, ha már a körözéseknél tartunk, megnéztük, hogy mennyi fegyverről nem lehet tudni, hogy hova lett Szegedről. Nem valami biztató, de összesen hat fegyverkörözést adott ki a rendőrkapitányság. Van köztük egy sörétes, és három golyós lőfegyver, ezek minden bizonnyal vadászpuskák. De akad egy gázriasztófegyver és egy pisztoly is.

Ha pedig valami csoda folytán elkapnának egy fegyver-, vagy telefontolvajt, annak lopás miatt kell majd felelnie. A lopás az elkövetési értéktől és egyéb minősítő körülményektől függően minősül vétségnek, vagy bűntettnek, ennek megfelelően változik a büntetési tétele is. Ha valaki kisebb értékben lop, megúszhatja egy évvel is, de ha nagyobb értékben, és esetleg bűnszervezetben, akkor akár tíz évre is börtönbe küldhetik.