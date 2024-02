A megalapozott gyanú szerint az elkövetők 2023. júniusában néhány nap leforgása alatt több szegedi üzletbe is betörtek. Volt ahonnan tisztítószereket, mobiltelefont, készpénzt, máshonnan pedig ruhaneműket tulajdonítottak el. A tolvajok több százezer forintos rongálási kárt is okoztak a betörésekkel. A rendőrök az azonosították a férfiakat, akiket elfogtak és a Szegedi Rendőrkapitányságra előállítottak. Az eljárás során kiderült, hogy a páros egyik tagja két gépjárművet is feltört a betöréseket megelőzően.

Ellenük lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, amit a nyomozók befejeztek, az ügy iratait pedig megküldték az ügyészségnek.