Hiába a folyamatos tájékoztatás, mégis egyre több az internetes csalás az országban. Információink szerint Csongrád-Csanád vármegyében is több feljelentés futott be a rendőrségre arról, hogy valakinek kicsalták a pénzét a bűnözők. De azért vannak jó hírek is. A rendőrség azt közölte, hogy a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiberbűnözéssel foglalkozó nyomozói a Terrorelhárítási Központ munkatársaival, illetve az együttműködő vármegyék detektívjeivel közösen az elmúlt időszakban több embert is elfogtak, akik hasonló átveréseket követtek el. Köztük a banda ukrán állampolgárságú főszervezőjét és társát, valamint számos pénzmosót. Az online banki csalásokra szakosodott banda csaknem 100 millió forint kárt okoztak az átvert embereknek.

A németek is lecsaptak

Ráadásul a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően a hetekben a német hatóságok is elkaptak egy szintén pénzmosással gyanúsítható férfit, akinek a budapesti lakásán több millió forintot, külföldi valutát, kábítószergyanús anyagot, illetve két nagy értékű luxusautót foglaltak le.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az utóbbi időben döbbenetes mértékeket öltött az internetes átverések száma. A csalók egyszerű, de nehezen kivédhető módszerekkel szedik rá a technikailag nem túl képzett áldozataikat arra, hogy a személyes banki adataikat kiadva önként adják át a vagyonukat is.

Komoly képzést kapnak

A rendőrségnek tud olyan több száz fős, csalásra specializálódott, call centerként működő csaló szervezetekről, akik szisztematikusan és szervezetten működve tömegesen követik el az ilyen csalásokat és csalási kísérleteket. A csalók olyan részletes felkészítést és kommunikációs tréninget kapnak, aminek segítségével el tudják altatni az áldozatok gyanúját.

A rendőrségi statisztikák szerint 2023 harmadik negyedévében 5667 esetben tudtak internetes csalók a károsultak számláiról többfajta módszerrel pénzt jogtalanul leemelni. A csalások összege 2023 második negyedévében 6 milliárd forintot tett ki, ami a harmadik negyedévben több mint 50 százalékkal, 9,15 milliárd forintra növekedett. Az ilyen, úgynevezett „számlacsupaszítással” a csalók átlagosan naponta 100 millió forinttal is gazdagodhatnak.

Meggyőzőek tudnak lenni

A csalók általában egy átlagos magyar telefonszámról hívják fel az áldozatot, és ha felveszi, angol nyelven szól egy „ügyintéző” a telefonba. Az egyik legújabb módszer szerint a csaló angolul mutatkozik be, majd már magyarul tájékoztatja az áldozatot, hogy Angliából, a Microsoft multinacionális vállalat központjából telefonál, mivel az áldozat számítógépe hibát jelez feléjük. A csaló ezután végigvezeti a mit sem sejtő felhasználót azokon a lépéseken, amelyek segítségével „újra biztonságossá tehető a számítógépe”, azaz el tudják lopni az adatait, pénzét.