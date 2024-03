Ahogy meglátták, hogy jövök a felmatricázott, igen feltűnő polgárőr autóval, villámgyorsan bepakoltak és már húztak is el Derekegyház felé, vagyis valószínűleg tényleg nem becsületes úton jártak. Közben a lakosok a rendőrségnek is szóltak, felírták az autó rendszámát is