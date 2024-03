Összesen egy határsértőt találtak a rendőrök sz országban csütörtökön – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A férfi ellenőrzésekor török állampolgárnak vallotta magát, azonban ezt semmivel sem tudta igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őt az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az MTI pedig arról számolt be, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, vagyis a Frontex megháromszorozza a határőrök számát Bulgária Törökországgal, illetve Szerbiával közös uniós külső határain. Bulgária Törökországgal közös, 259 kilométer hosszú szárazföldi határát 2017 óta szögesdrót kerítéssel védik, illetve hőfigyelő kamerákkal ellenőrzik. Ennek ellenére gyakoriak az embercsempészek segítségével elkövetett határsértések. A legtöbb illegális bevándorló igyekszik elkerülni, hogy az EU legszegényebb tagországában regisztrálják, Szerbián keresztül Nyugat-Európa tehetősebb államai felé folytatják útjukat. A bolgár–szerb határ 341 kilométer hosszú. Az állami hírügynökség arról is írt, hogy a Frontex nemcsak a határokat, de az európai értékeket is védi. Ezért például a Bulgáriába érkező Frontex-alkalmazottak között emberi jogi szakértők is lesznek.