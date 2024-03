A rendőrük csütörtökön egy embercsempészt fogtak el és három határsértőt tartóztattak fel az országban – közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A feltartóztatott illegális migránsok ellenőrzésükkor kínai állampolgárnak mondták magukat, azonban ezt semmivel sem tudták igazolni. A rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz.

Az eset a Zala vármegyei Csesztregen történt. Éjjel a rendőrök ellenőriztek egy 35 éves kínai férfit, aki egy magyar rendszámú kocsival három, fuvarozta a magukat kínainak mondó férfiakat. A sofőr ellen embercsempészés miatt büntetőeljárás indult.

Közben a déli határszakaszon, Csongrád-Csanád vármegyében továbbra is viszonylagos a nyugalom, mert a szerb hatóságok akciója még tart a határ túloldalán. A szerbiai rendőrök több embercsempészbandát is felszámoltak. Ennek ellenére Magyarország déli határán továbbra is készenlétben vannak a rendőrök és a határvadászok.