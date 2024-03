A Hódmezővásárhely – Csevegő nevű igen népes Facebook-csoportban hétfő este óta több bejegyzés és közel ezer hozzászólás született arról, hogy Hódmezővásárhely belvárosában a nyílt utcákon egy nő többeket zaklat, többeket megtámad, ijesztget (szúró-vágó eszközökkel), többek között gyerekeket is. Egy szerdai bejegyzés szerint a többek által ismerni vélt nő a Kistópart utcán egy gyermeket meg is vágott, akinek az édesanyja a sürgősségi ellátás és látlelet felvétele után rendőrségi feljelentést is ígért. Ezen kívül az említett nő a csoportba tett hozzászólások szerint, volt hogy gyermekekre támadt, lépett fel támadólag, vagy csak követett, de felnőttekkel szemben is lépett fel hasonló módon. Kedden este ugyan azt írták, a nőt „elvitték”, ám hamar kiderült, újra az utcákon van. Az esetek zömmel az Andrássy utcán a főiskola előtt, vagy az úgynevezett kis Sparnál, illetve a kollégium környékén történtek. A csoportba írók – zömében édesanyák és édesapák – féltik gyermekeiket, aggódnak egyedül elengedni, de vannak olyanok is akik, intézkedést sürgetnek és nem feltétlen csak a rendőrhatóság részéről.

A nőt többen tudni vélik kicsoda, sőt róla fotót is közzétettek. Azt írják róla, nem ismeretlen a vásárhelyiek előtt, és hogy korábban nem volt ilyen, egy trauma hatására, már évekkel ezelőtt is hasonló cselekmények miatt híresült el, de akkor, állítólag gyógykezelés, vagy kényszerintézkedés foganatosítása miatt kikerült a közfigyelemből.

Forrás: promenad24

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön megküldött válaszában azt írja:

„A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz elektronikus úton érkezett megkeresésére válaszul tájékoztatjuk, hogy az ügyben a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult, azonban a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módunkban részletesebb információt adni.„

Frissítés: információk szerint az ügy feltételezett „főszereplője” ellen a vásárhelyi rendőkapitányság körözést bocsátott ki.

