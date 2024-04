Lopni ugyan loptak kocsikat, de feltörni egyet sem törtek fel Csongrád-Csanád vármegyében, tavaly december 26-a és idén február 24-e között, és amúgy is jól áll bűnözési szempontból Csongrád-Csanád. Legalábbis ez derül ki az Index cikkéből, amelyben azt szedték össze, hogy az említett időszakban mennyi bűncselekmény történt a vármegyékben.

Az Országos Rendőr-főkapitányság fertőzöttségi térképén, 30 napos csúszással ugyan, de vármegyénként is meg lehet nézni, hogy mennyi bűncselekmény történt az adott területen. A vizsgált időszakban százezer lakosra lebontva a legtöbb bűncselekmény, összesen 352 Heves vármegyében történt, a legkevesebb, 129 pedig Csongrád-Csanádban. Érdekesség, hogy tavaly még a szomszédos Békés szerepelt a legjobban, velük cseréltünk most helyet a listán.

Szerencsére – legalábbis az Index gyűjtése szerint – lopásból is nálunk volt a legkevesebb, összesen 17-et regisztráltak a rendőrök. Ahogy egyébként a személy elleni erőszakból is. Ebből 15 történt Csongrád-Csanádban. Ide tartoznak az emberölések, az emberrablások, a bántalmazás, vagy a szexuális kényszerítés is.

Tehát összességében a rendőrségi statisztikák alapján elmondható, hogy Csongrád-Csanád vármegye a legbiztonságosabb terület az országban. Ezzel szemben nagyon úgy tűnik, hogy Heves továbbra is toronymagasan áll a dobogó csúcsán, míg Budapest és Nógrád vármegye fej-fej mellett haladva igyekszik átvenni a vezetést.

De akkor tekintsünk vissza, és nézzük meg, mi derül ki a vármegyei rendőrfőkapitány tavalyi évről szóló jelentéséről, amelyet Polyák Zsolt a legutóbbi vármegyei közgyűlésen ismertetett. A tábornok elmondta, hogy Csongrád-Csanádban 2023-ban 5382 bűncselekményt regisztráltak, ami 5,5 százalékkal több az egy évvel korábbi 5100-nál. A bűncselekmények nagyobb részét egyébként értelemszerűen a nagyobb településeken követték el. Az összes 41 százaléka Szegeden, 36 pedig a többi nagyobb településen történt, azokon, ahol vannak rendőrkapitányságok. Ezek Csongrád, Hódmezővásárhely, Kistelek, Makó és Szentes.