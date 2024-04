Egy sofőr életét mentette meg a hazafelé tartó határvadász – számolt be a rendőrség. Azt írták, hogy Magyar Zsolt, a Készenléti Rendőrség Csongrád-Csanád vármegyei határvadásza Szegedről tartott haza Szatymaz felé az 55-ös úton még április 25-én este. Egy kisteherautó mögött ment, és látta, hogy a kettőjük előtt közlekedő kamion egy körforgalomból kihajtva a jobb oldali vízelvezető árokba csúszik. Azonnal megállt autójával, ahogy leparkolt a kisteherautó is. Ő és a másik sofőr a teherautóhoz rohantak. A határvadász és segítője kiemelte a férfit a vezetőfülkéből, majd a földre fektették. Miután az őrvezető látta, hogy a sofőr eszméletlen, ellenőrizte a férfi légútjait, majd végtagjait vizsgálta át, hogy nincs-e valamelyik eltörve. A sofőr ugyan lélegzett, majd magához is tért, de sokkos állapotban volt, kommunikálni nem lehetett vele. A határvadász meglazította a férfi ruházatának felső részét, majd stabil oldalfekvésbe helyezte. Miközben a kisteherautó egyik utasa értesítette a 112-t.

Alig telt el néhány perc, és a helyszínre érkezett a Szegedi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja, és ő is a sofőr segítségére sietett. Mire a mentők kiértek, a férfi már eszméleténél volt, és kommunikálni is lehetett vele. A mentősök szerint vélhetően stroke-ot kapott. Azonnal kórházba szállították.