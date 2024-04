Volt egy kis változás a napokban a rendőrség listáján, amin azt ötven legkeresettebb magyar bűnöző szerepel. Nem túl nagy büszkeség, de szegedi születésű mindig van a nem túl illusztris csoportban, most éppen három. Közülük ketten valószínűleg testvérek lehetnek, vagy a nevük alapján legalábbis rokonok. Ráadásul a hobbijuk is ugyanaz volt, és a vesztük is ugyanaz lett: embercsempészésbe buktak bele.

A bíróság el is ítélte őket, azonban – ami szintén közös bennük – nem volt kedvük börtönbe menni, inkább elrejtőztek valahol. A bíróság pedig nem viccel, és úgy vannak vele, hogy akit elítéltek annak bűnhődnie kell, ezért ki is adták ellenük az elfogatóparancsot.

Érdekes, hogy ezek kiadása szerint az 1981-es születésű Mig Zoltán, és az 1983-ban született Mig Gábor nagyjából egyszerre vágtak bele az iparba, és egyszerre is bukhattak le, mert a körözést tavaly év végén körülbelül egy időben adta ki a bíróság büntetés-végrehajtási csoportja ellenük.

A toplista évek óta állandó szegedi tagja Vrbovszkiné B. Nagy Anita. Ő 1987-ben született Szegeden. A nő egyébként nem veszélyes bűnöző, vagy legalábbis nem agresszív. Ugyanis nem erőszakos bűncselekmény miatt szeretnék előkeríteni a rendőrök, hanem mert hamis termékekkel üzletelt, vagyis átvert másokat. Ellene a is büntetés-végrehajtás adott ki elfogatóparancsot még 2021-ben, vagyis valószínűleg ő sem vonult be a börtönbe amikor kellett volna, hanem inkább a szabadságot választotta. A nő egyébként azért is érdekes, mert ő is egy rokonával, ráadásul a férjével szerepelhet a listán. Vrbovszki Viktort is keresi ugyanis a rendőrség, ugyanazért, amiért a nőt.

A bűnözői toplistára több szempont alapján válogatták össze az ötven embert. Például hogy legalább öttől tíz évig terjedő büntetéssel fenyegetett bűncselekmény miatt keressék, vagy már jogerősen elítélték, csak nem vonult börtönbe, esetleg különös, többszörös, vagy erőszakos többszörös visszaeső.