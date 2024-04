A tulajdonos engedélye nélkül vitte el a céges autót, amit jogosítvány nélkül, ittasan vezetett egy domaszéki férfi – közölte a rendőrség. A rendőrök Röszkén igazoltatták a 28 éves járművezetőt még január 12-én este. Az ellenőrzéskor derült ki, hogy nincs vezetői engedélye, és ivott is, ráadásul a kocsit is engedély nélkül vitte el. A férfit előállították a Szegedi Rendőrkapitányságra, engedély nélküli vezetés, jármű önkényes elvétele és ittas járművezetés miatt nyomoztak ennene. Ennek lett most vége, az ügyészség rövidesen vádat emelhet ellene.