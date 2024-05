„Fizetési értesítés. Örömmel jelentjük be, hogy az Ön 750 000,00 eurós díjra szóló csekkjét az Arcus Alapítvány Jóléti Bizottsága az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságával együttműködve hivatalosan is jóváhagyta. Az Ön pénzét egy banki betéti kártyára töltöttük fel, amellyel az ország és a világ bármely ATM-jéből pénzt vehet fel. További információért és pontosításért forduljon a bankkártyája kézbesítéséért felelős regionális tanácsadónkhoz. E-mail: ([email protected] ) Kapcsolattartó: Domasky Péter. Üdvözlettel, Monika Reinhardt (Fizetési Bizottság – Európai Bizottság)” – betűről betűre ez az üzenet terjed mostanában az interneten, de nyilvánvalóan csalási szándékkal küldték.

Ugyan az Arcus Alapítvány és az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága is létezik, de egyikük sem küld ilyen tartalmú elektronikus leveleket. Az pedig teljesen nyilvánvaló, hogy senkinek sem utalnak csak úgy 750 ezer eurót a bankszámlájára.

Aki esetleg válaszolna erre az e-mailre, nagy valószínűséggel kap egy vírust a gépére, és akár a bankszámláját is kiüríthetik, miután ellopták az adatait.

De ennél is jobban elterjedtek a telefonos csalások. A hívó banki alkalmazottnak adja ki magát, majd arról tájékoztat, hogy csalás történt a kártyával, ezért fontos egyeztetni a bankkártya-adatokat. Az érintettek sokszor bedőlnek ennek a trükknek, hiszen a pénzüket féltve nem gondolják végig, hogy az adatok a bank részére elérhetőek, miért kellene azokat nekik megadni, vagy azokat egyeztetni. Még az is előfordul, hogy megadják a bankkártya hátoldalán található, úgynevezett CVC kódot is, amelyet biztos, hogy soha, semmilyen szolgáltató nem kér.

Vagyis egyértelműen nem szabad megadni bankkártya vagy online banki adatokat, és másolatot sem szabad küldeni az okmányokról. A banknak elég a név, születési hely és idő, esetleg lakcím. A beazonosításhoz nem kell sem a bankszámlaszám, sem pedig a bankkártyaszám megadása.