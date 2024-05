A police.hu azt is közölte, hogy kedden indult el a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, amelynek tagjait Budapesten, a Készenléti Rendőrség központi objektumában Balázs László rendőr ezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály vezetője búcsúztatta. Beszédében elmondta, hogy a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az Európára nehezedő migrációs nyomás is csökkent volna, így az összehangolt határőrizeti tevékenység továbbra is elengedhetetlenül fontos része Európa határvédelmének.