Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki alkoholra gyógyszert vett be, majd eszméletlenre verte az egyik ismerősét. Az ügyészség azt közölte, hogy a férfi tavaly április 6-án reggel óta együtt ivott szegedi otthonában alkalmi ismerőseivel, egy férfivel és egy nővel. A nagy mennyiségű alkoholra még gyógyszert is vett be, majd késő délután minden különösebb ok nélkül verni kezdte a vendégeit. Előbb a férfit ütötte ököllel és seprűnyéllel, aki eszméletét vesztette, majd a földön fekvő férfi védelmére kelő nőt is ütni kezdte a seprűnyéllel. Ezután a fekvő emberek mellé ült egy székre és ahányszor megmozdultak, annyiszor újra megütötte őket, nagyjából két órán keresztül. A támadót életveszélyt okozó testi sértés kísérletével és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett testi sértéssel vádolják.