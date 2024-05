Azóta imádom ezt a várost. Emlékszem rá hogyan ragadott magával az egyetemi élet, mennyi barátra, és élményre tettem szert. Szerencsére már szinte költözésem első napjaiban megismerkedtem a Fidelitassal, illetve a helyi jobboldali közösséggel, amelynek azóta is tagja vagyok. Feleségemet is a Fidelitasban ismertem meg, ezért is adok hálát, hogy közép Európa legnagyobb ifjúsági szervezetéhez tartozhatok