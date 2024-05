Bejelentés érkezett a rendőrségre ismeretlen tettes ellen, aki 2024. május 15-én három elektromos roller kijelzőjét is betörte egy téglával. Az egyenruhások rövid időn belül azonosítottak egy 43 éves férfit, akiről kiderült, hogy más bűncselekmény elkövetésével is összefüggésbe hozható, korábban két biciklit is meglovasított. Előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók, vallomásában beismerte tettét. – közölte a rendőrség.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság munkatársai őrizetbe vették a helybéli lakost, akinek lopás bűntett és vétség, továbbá garázdaság vétség megalapozott gyanúja miatt kell felelnie.