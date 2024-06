Felhőszakadással és intenzív villámtevékenységgel érkezett meg a vihar szombat este Csongrád-Csanád vármegye területére. Az erős szél és a hirtelen lezúduló, hatalmas mennyiségű csapadék miatt reggel hat óráig összesen 105 segélyhívás érkezett a szegedi főügyeletre.

Munkatársaim megerősített szolgálattal fogadtak a jelzéseket. A több, mint száz bejelentésből hetven esetben volt szükség tűzoltói beavatkozásra. Hajnali két óráig tizenhárom hivatásos és négy önkéntes egység dolgozott folyamatosan a vihar okozta karok felszámolásán. A bejelentések mintegy nyolcvan százaléka Szegedről érkezett, de a vihar szinte az összes településen károkat okozott. Leginkább a kidőlt fák és a lehasadt ágak adtak munkát a tűzoltóknak. Hat lakóépület rongálódott meg. Mórahalmon egy tanyába villám csapott, a tetőszerkezet egy része megsemmisült, máshol pedig a szalmabálák is kigyulladtak a villámlás miatt. Személyi sérülésről nem érkezett hír a katasztrófavédelem szegedi főügyeletére. A meteorológiai riasztások továbbra is érvényben vannak a varmegye több területén is – Mondta el Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.