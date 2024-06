Csongrád-Csanád vármegyei kék hírek 1 órája

Ablakcsere után hívni kell a kéményseprőt

Sokan nem is tudják, hogy ha ajtókat és ablakokat cserélnek egy ingatlanban, vagy ha új szellőzőket szereltetnek be, érdemes ellenőriztetni a kéményeket is.

Ha ablakot cserél, hívja a kéményseprőt! Fotó: Berán Dániel / MW Fotó: Berán Dániel

Már többször megírtuk, hogy automatikusan csak a társasházakba és lakásszövetkezeti ingatlanokba érkeznek a kéményseprők. A családi házakhoz kizárólag a lakók kérésére, egyeztetett időpontban mennek a szakemberek, viszont a kéményseprés a magánembereknek továbbra is ingyenes. A kéménysepréssel kapcsolatos ügyintézés továbbra is a 1818-as telefonszámon, valamint az online ügyfélszolgálaton keresztül történik. A Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azonban most egy, ugyancsak kéménysepréssel kapcsolatos, de más jellegű problémára hívta fel a figyelmet. Molnár Krisztina elmondta, hogy amikor fűtőtestet vagy fűtő- és vízmelegítőt cserélünk, mindenképpen meg kell nézetni a kéményseprővel a kémények állapotát. Érdemes figyelni a társasházak gyűjtőkéményeire is. Ezekről egyre többen csatlakoznak le, előfordul, hogy már csak két-három berendezés tartozik egy ilyenhez ebben az esetben meg kell vizsgáltatni gépésszel a gyűjtőkémény állapotát, hiszen lehet, hogy változtatni kell a méretezésen. – Az is fontos, hogy amikor nyílászárócsere történik az ingatlanban, vagy új elszívókat, szellőzőket szerelünk be, akkor az épületgépész mellett a kéményseprő ellenőrzését is kérjük. Minden ilyen fejlesztés ugyanis megváltoztatja a ház vagy lakás légellátását – tette hozzá a szóvivő. Nem egyszer okozott már problémát, például szén-monoxid-mérgezést az, hogy az ajtó vagy ablak cseréjét követően nem ellenőrzött kéményseprő az ingatlanban. Molnár Krisztina emlékeztetett, hogy a kéménytüzek, vagy éppen a szén-monoxid-mérgezések 90 százalékát a nem megfelelő karbantartás, vagy annak teljes hiánya, illetve a rossz kialakítás okozza. Az időjárás alig 10 százalékban felelős a problémákért.

